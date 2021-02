Eugenia de Montijo (1826–1920)

Cesarzowa Francuzów.

Eugenia María Ignacia Augustina Palafox de Guzmán Portocarrero y Kirkpatrick de Closeburn wywodziła się z arystokratycznego rodu o hiszpańsko-szkockich korzeniach. Ze względu na spory majątek i urodzenie jej rodzice mogli wybierać wśród kandydatów do ręki córki. Na przełomie lat 40. i 50. XIX w. matka przeniosła się wraz z Eugenią do Paryża z myślą o zapoznaniu jej z Ludwikiem Napoleonem Bonapartem, prezydentem II Republiki (w latach 1848–52, następnie do 1870 r. cesarzem Francuzów).