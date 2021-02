„Uświęcona poprzez macierzyństwo”

Kobieta, która nie mogła urodzić następcy tronu, była narażona na niebezpieczeństwa.

Elżbieta desperatka. Królowa Węgier Elżbieta Bośniaczka (ok. 1340–87) i jej mąż Ludwik I Wielki (pan. 1342–82) długo nie mogli doczekać się potomka. Z każdym kolejnym rokiem gasły nadzieje na przedłużenie dynastii węgierskich Andegawenów. Kiedy jednak monarchini dowiedziała się, że patron Zadaru św. Symeon jest skutecznym orędownikiem w kwestii płodzenia chłopców, postanowiła odwiedzić to miasto. W tamtejszej świątyni odłamała od ciała świętego, wystawionego jako relikwia, palec i ukradła go.