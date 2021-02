Co księżniczki wnosiły ze sobą do małżeństwa

Majątek koronowanych kobiet.

Targi o posag. Czym było królewskie bogactwo? Co należało do władczyń, czyli stanowiło ich majątek osobisty, którym mogły swobodnie dysponować, a co jedynie oddawano im w użytkowanie, by dzięki tym środkom dodawały splendoru swym koronowanym małżonkom?

Zależało to przede wszystkim od statusu monarchini: w przypadku królowych dziedziczących tron i sprawujących rządy królewskie – jak Jadwiga Andegaweńska, Izabela Kastylijska czy Elżbieta I – ich zakres uprawnień majątkowych nie różnił się od tego, jaki był przewidziany dla mężczyzn królów.