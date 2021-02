Szare eminencje, faworyci i faworytki

Dziesięć najbardziej wpływowych faworytów, faworytek i szarych eminencji u boku wielkich władczyń. (Wybór autorski, w porządku chronologicznym).

Armand Jean Richelieu (1585–1642)

Droga na szczyt Armanda Jeana Richelieu jest nieodłącznie związana z Marią Medycejską, regentką Francji i matką przyszłego króla Ludwika XIII (pan. 1610–43). Alexander Dumas w swoich książkach o muszkieterach odmalował go jako złowrogiego, makiawelicznego manipulatora, który stara się zagarnąć pełnię władzy w państwie. W rzeczywistości wywodzący się ze zubożałej szlachty Richelieu początkowo był protegowanym Marii. Na początku jej regencji wsławił się wysłaniem do królowej wiernopoddańczego listu, później zaś bardzo starał się zaskarbić sobie przyjaźń faworyta regentki – Włocha Concino Conciniego (przeciwnicy nazywali go nawet kreaturą Conciniego).