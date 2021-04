Patrząc na Chiny

Im bliżej końca XX w., tym Chiny częściej przypominały się Zachodowi, Zachód ma jednak nieodmiennie kłopoty ze zrozumieniem Chińczyków. Jakie są te Chiny w oczach Zachodu?

Coraz bliżej, a jednak daleko. W historii nowożytnych kontaktów Zachodu z Chinami zapisały się sceny, w których jest zobrazowanych wiele z trudności do dziś kształtujących to, co obie strony o sobie myślą. Kiedy np. w 1793 r. angielska misja dyplomatyczna, wysłana w celu nawiązania relacji handlowych z Chinami, dotarła przed oblicze cesarza w Chengde, przewodzący jej Lord Macartney odmówił złożenia ceremonialnego hołdu, uznając to za poniżej jego godności. Zaproponował, by to cesarz Qianlong pokłonił się przed portretem króla Anglii.