Potęga pary

Narodziny cywilizacji technicznej: wiek komunikacji.

Stulecie odkryć i wynalazków

Jeśli dzieje ludzkości podzielić na stulecia, to przez tysiące lat codzienne życie społeczeństw pod koniec wieku niewiele różniło się od tego na początku. Przeobrażenia następowały bardzo powoli. Nawet wielkie wstrząsy, jakie niosły ze sobą wojny, epidemie, klęski żywiołowe i głodowe generowały zmiany, które z czasem wygasały. Po czym powracano do podobnej codzienności. Działo się tak do połowy XVIII w., aż seria nowatorskich wynalazków dokonanych na terenie Wielkiej Brytanii zainicjowała radykalną zmianę, nazwaną z czasem rewolucją przemysłową.