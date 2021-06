Jak wynaleziono syntetyki

Wybuchowe początki ery plastiku.

Nitroceluloza i kolodium

Mieszkający w Szwajcarii niemiecki chemik Christian Schönbein (1799–1868) zwykł przeprowadzać kolejne eksperymenty we własnej kuchni, korzystając z nieobecności żony. Gdy ta pewnego razu pojechała w odwiedziny do krewnych, natychmiast zabrał się do dzieła, rozstawiając na blacie stołu butelki z kwasem azotowym oraz siarkowym. Gdy mieszał substancje, część wylała się na podłogę. Wrzącą kałużę błyskawicznie zalał wodą, a następnie wytarł bawełnianym fartuszkiem kuchennym żony.