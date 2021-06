Powstawanie gospodarki światowej

Rewolucja przemysłowa, nowa gospodarka i pierwsza globalizacja.

Raj utracony? Niepowstrzymany postęp techniczny czynił możliwym to, co jeszcze niedawno zdawało się leżeć poza zasięgiem ludzkich możliwości. Otwieranie kolejnych rynków i rozwój handlu prowadziły do powstawania gospodarki światowej. Rozwój ustawodawstwa socjalnego czynił beneficjentami tej sytuacji coraz szersze kręgi społeczeństwa. W następnym stuleciu, po szoku, jakim okazała się I wojna światowa, wielu ludziom wiek XIX jawił się jako raj utracony. Jakie zatem były podstawowe cechy owego raju?