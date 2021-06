Ziemia poznawana na nowo

Systematyczne opisywanie, sortowanie i odczarowywanie ziemskiej rzeczywistości.

Świat poznawalny i sterowalny. Spuścizną XVIII w. w myśleniu o świecie była idea obiektywnej rozpoznawalności rzeczywistości materialnej. Stąd wzięło się przekonanie, że świat można poznać i opisać takim, jaki jest naprawdę, oraz że można tę wiedzę uporządkować i sklasyfikować. Że świat jest mierzalny, a zatem możliwy do uchwycenia. To z kolei dało pole do optymistycznej wiary w postęp: jeśli świat jest obiektywnie rozpoznawalny, dający się uporządkować i mierzalny, to jego organizację można w dużym stopniu kontrolować.