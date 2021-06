Zniewolone narody pod okupacją niemiecką

Dla wielu narodów zniewolonych przez stalinizm atak Hitlera na ZSRS rodził dylemat: czy i w jakim zakresie uznać nazistów za sojuszników własnej sprawy społecznej i narodowej?

Samostanowienie narodów to kontrrewolucja. W praktycznym działaniu władz bolszewickich i potem sowieckich uwidoczniła się tendencja do objęcia wspólnymi granicami jak największej części dawnego imperium Romanowów. Ważne były dla Moskwy zarówno kaukaska ropa naftowa, jak i ukraiński węgiel kamienny oraz bogactwa Syberii. Dlatego też państwo sowieckie prowadziło politykę wewnętrzną podobną w założeniach do podstawowych kanonów polityki carskiej. Liczyło się położenie strategiczne, obszar kraju i jego bogactwa, a nie ludy to państwo zamieszkujące.