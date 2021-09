Niemcy w XIX wieku

Na dziejach Niemców w XIX w. silne piętno odcisnął z jednej strony Napoleon, a z drugiej Prusy.

Na początku był Napoleon. Słowami „Na początku był Napoleon” rozpoczyna część swojej „Deutsche Geschichte” poświęconą I poł. XIX w. (1983) niemiecki historyk Thomas Nipperdey. Wątły już, kruszący się od wewnątrz, gmach Starej Rzeszy upadł w istocie pod ciosami wojsk napoleońskich w 1806 r. Więcej nawet: Napoleon jest jednym z kluczy do zrozumienia historii niemieckiej także w XX w. Wystarczy przypomnieć zestawianie Hitlera z Napoleonem w III Rzeszy oraz powojenne już wysiłki skierowane na to, aby nie dopuścić do wykiełkowania legendy führera na podobieństwo legendy Korsykańczyka.