Andrzej książę Yorku

Andrzej ur. 1960 książę Yorku. Zamieszany w aferę pedofilską, musiał wycofać się z życia publicznego.

Poważne oskarżenie. Książę Andrzej już nie raz bulwersował opinię publiczną. Było to jednak niczym w porównaniu z aferą, która od kilku lat nabiera rozmachu. Tym razem nie chodzi o arogancję, szemrane interesy czy grzeszki obyczajowe, lecz o przestępstwo i to wyjątkowo odrażające – pedofilię. Nazwisko księcia pojawiło się w kontekście śledztwa przeciwko amerykańskiemu finansiście i miliarderowi Jeffreyowi Epsteinowi, oskarżonemu o nakłanianie do prostytucji oraz molestowanie nieletnich.