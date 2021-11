Rodzina królewska a masoneria

Windsorowie w loży wolnomularskiej.

Demokratyzacja. Książę Filip, mąż Elżbiety II, należał do masonów. Po jego śmierci w 2021 r. w brytyjskim magazynie „Free Masons Today” ukazał się nekrolog. Czytamy w nim, że Filip rozpoczął masoński żywot w 1952 r., w wieku 31 lat. Wtedy został wprowadzony do Loży Marynarki Wojennej. Znany był z tego, że pojawiał się na jej posiedzeniach niezapowiedziany i do końca życia wspomagał setki projektów dobroczynnych. W tejże loży – informuje czasopismo – działało trzech brytyjskich monarchów: Edward VII, Edward VIII oraz Jerzy VI.