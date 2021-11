Groźne choroby, nałogi i nieoczekiwane śmierci: to także rzeczywistość królewskiej rodziny

Choroby w rodzinie królewskiej – epilepsję, zaburzenia umysłowe, efekty nałogów – ukrywano za wszelką cenę.

Zdrów jak Windsor. Gdy w 1915 r., w czasie Wielkiej Wojny, po upadku z konia król Jerzy V miał pękniętą miednicę, opowiadano, że nie rozmawiał o doznanym uszczerbku na zdrowiu, lecz dopytywał o samopoczucie zwierzęcia, które spłoszone zrzuciło go i przygniotło swoim ciężarem. Cierpiący na nowotwór płuc Jerzy VI malował różem policzki, by ukryć bladość. A kiedy 99-letni książę Filip 16 lutego 2021 r. trafił do szpitala, podano jedynie, że chodzi o rutynowe badania. Gdy go opuszczał, wspomniano wprawdzie o zabiegu przeprowadzonym na sercu, ale podkreślano dobrą kondycję księcia i jego doskonałe samopoczucie.