Jajka tylko w brązowych skorupkach, do banana nóż i widelec, kostki lodu wyłącznie okrągłe. Oficjalne bankiety i kulinarne fanaberie Jej Wysokości.

27 tysięcy filiżanek herbaty. Elżbieta II podejmuje w swoich rezydencjach ok. 50 tys. gości rocznie. Tylko na tradycyjne herbatki u królowej, czyli trzy przyjęcia w ogrodach pałacu Buckingham i jedno w Hollyrood w Edynburgu, odbywające się co roku wiosną, przybywa w sumie ok. 30 tys. osób wyróżniających się w rozmaitych dziedzinach życia gospodarczego, a przede wszystkim w działalności społecznej. Panie mają na sobie popołudniowe sukienki i kapelusze, toczki lub fascynatory (fantazyjne stroiki wpięte we włosy), panowie – garnitury, mundury, ewentualnie żakiety jaskółki ze sztuczkowymi spodniami i cylindry.