Windsorowie na ekranie mają to, co w świecie rzeczywistym ukrywają: poglądy i uczucia.

Po co kręcić Windsorów? Historia dynastii wciąż się pisze, ale twórcy już chcą uchwycić jej fenomen, niemal doganiając bieg wydarzeń. Celebrytów – bo taki mają status członkowie królewskiej rodziny – grają więc celebryci, często doskonali aktorzy, a same dzieła mają na ogół charakter apokryficzny. Twórcy próbują przeniknąć za kulisy, opierając się w najlepszym razie na przesłankach i domysłach. Odróżnienie faktu od interpretacji i fantazji to zadanie dla widza. Ale jak piszą krytycy: dworska codzienność wydaje się sztywniacka i nudna, dlaczego by jej nie ubarwić?