Jak się narodziła idea encyklopedii?

Oświeceniowy pomysł spisania całej wiedzy.

Owoce pewnej awantury. W lutym 1745 r. paryskiego księgarza André Francois Le Bretona odwiedziło dwóch tłumaczy, którzy przełożyli na francuski dzieło „Cyclopedia or Universal Dictionary of Arts and Sciencies” autorstwa Ephraima Chambersa. Anglik spisał w porządku alfabetycznym hasła prezentujące czytelnikom nowinki techniczne oraz odkrycia naukowe. Le Breton zdecydował się wydać przekład. Jednak podczas drugiego spotkania tłumacze zażądali wyższego honorarium.