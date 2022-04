Jak francuscy podróżnicy odkrywali świat

Jean de Béthencourt (1362–1425). Ten normandzki szlachcic w 1402 r. dopłynął do Wysp Kanaryjskich. Z pewnością nie był tam pierwszym Europejczykiem, archipelag był znany już starożytnym Fenicjanom. Nie zajął też wysp w imieniu króla Francji, ponieważ kilka lat wcześniej wstąpił na służbę władcy Kastylii. To on jednak, tocząc wojny z miejscowymi Guanczami, rozpoczął kolonizację archipelagu. Na jego cześć nazwano miasto Betancuria, które do XIX w. było stolicą Fuerteventury.