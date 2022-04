Francja w okresie międzywojennym i tuż po II Wojnie Światowej

Od Wielkiej Wojny po upadek Vichy.

Belle époque i duch kolonialny. U progu XX w. Francja miała liczne powody, by patrzeć w przyszłość z ufnością. To czasy belle époque, gdy Paryż promieniował na cały świat. Światowa wystawa paryska w 1900 r. przyciągnęła do stolicy 50 mln zwiedzających. Miasto, nad którym górowała już wieża Eiffla, było drugą po Londynie finansową stolicą świata. Życie paryżan przyspieszało. Od 1900 r. stolica miała swoje metro. W 1914 r. francuski przemysł motoryzacyjny – przypomina znawca epoki Nicolas Beaupré – był liderem w Europie, z renomowanymi już markami Renault i Michelin, a na świecie ustępował tylko amerykańskiemu.