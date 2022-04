Francja Zamorska

Sieć globalnych posterunków i kłopotliwy Pacyfik.

Małe, ale strategiczne. Współczesna Francja jest państwem położonym na sześciu kontynentach: w Europie, obu Amerykach, Afryce, Australii i Oceanii oraz Antarktyce. Terytoria zamorskie zajmują łącznie ok. 121 tys. km kw. (Francja kontynentalna to 544 tys. km kw.), zamieszkuje je ok. 2,8 mln osób (łączna populacja Francji to 67,4 mln). Pod względem administracyjnym tworzą one 5 departamentów (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Réunion), 5 wspólnot zamorskich (Polinezja Francuska, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna), 2 wspólnoty o charakterze szczególnym (Nowa Kaledonia, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne – bezludne, zarządzane bezpośrednio) oraz własność Republiki Francuskiej w postaci Wyspy Clippertona.