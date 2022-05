(37–68 r.) cesarz od 54 r.

Mit popkultury. W potocznym wyobrażeniu Neron był brzydki, rudobrody i piegowaty, z charakterystyczną brodą podkreślającą pulchność podbródka, z loczkami nad czołem. Widzimy go, jak z dachu pałacu obserwuje płonący Rzym, który sam kazał podpalić, by zbudować nową siedzibę godną cesarza-artysty. By scenie dodać dramatu, śpiewa własną pieśń o upadku Troi, akompaniując sobie na lirze. Odgrywa rolę głównego bohatera, choć brakuje mu zdolności wokalnych i muzycznych, co sprawia, że z tragedii miasta robi farsę, łechcząc swoje wybujałe ego.