(51–96 r.) cesarz od 81 r.

Był zdolnym administratorem i wodzem, a mimo to został zamordowany i przeszedł do historii jako tyran i okrutnik. Domicjan został uznany przez wojsko i senat następcą swego starszego brata Tytusa 14 września 81 r. Choć zdobył staranne wykształcenie, ojciec i brat nie powierzali mu realnej władzy i nie przygotowali do roli cesarza. Wykluczony z udziału w życiu politycznym, małomówny, zgorzkniały i podejrzliwy, szybko objawił się jako despota.

Na początku panowania oparł się na zaufanych urzędnikach Wespazjana i Tytusa, w ustawodawstwie też kontynuował obrany przez poprzedników kierunek – zwalczał korupcję, zwiększał efektywność administracji i dbał o porządek w finansach.