Ostatnia dynastia pryncypatu. Kryzys imperium w III wieku

Dynastia rodziny Augusta. Mimo republikańskiego sztafażu imperium było monarchią dziedziczną, tak w zamyśle swego twórcy, jak w oczekiwaniach obywateli. August miał wszakże tylko jedną córkę, która wprawdzie urodziła trzech synów, adoptowanych przez dziadka, ale starsi przedwcześnie zmarli, a najmłodszy został wydziedziczony. Zmusiło to Augusta do adopcji starszego pasierba, Tyberiusza, który objął władzę jako Tyberiusz Juliusz Cezar. August chciał jednak, by ostatecznymi dziedzicami byli jego naturalni potomkowie, zmusił więc Tyberiusza do adopcji bratanka, Germanika, żonatego z wnuczką Augusta, Agryppiną Starszą.