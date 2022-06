Prolog. Dwa wierzchołki globu

Arktyka i Antarktyka, mimo że obie jawią się jako krainy – by przywołać słowa Jacka Londona (odnoszące się do Alaski) – „grozy białej ciszy”, różnią się od siebie we wszystkim poza lodem i śniegiem.

Nazwy. Termin Arktyka wywodzi od greckiego słowa arktikós (ἀρκτικός) – niedźwiedź. Odnosi się bowiem do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy (Megáli Árktos, Μεγάλη Άρκτος). Siedem najjaśniejszych gwiazd owej konstelacji tworzy układ Wielkiego Wozu (dyszel Wozu to również ogon Niedźwiedzicy). Dwie jasne gwiazdy wyrysowujące tylną oś Wielkiego Wozu (czyli Beta i Alfa Wielkiej Niedźwiedzicy), łatwe na półkuli północnej do odnalezienia przez cały rok i o każdej porze nocy, wskazują Gwiazdę Polarną – wyznaczającą kierunek północny.