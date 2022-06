Do kogo należą Arktyka i Antarktyda?

Obecny status prawno-polityczny obszarów okołobiegunowych.

Teoria sektorów. Pierwsze próby rozciągania suwerenności państw na obszary Arktyki opierały się na prawie odkrywców, które następnie zinstytucjonalizowano w postaci tzw. teorii sektorów. Sprowadza się ona do tego, że państwo, do którego terytorium kontynentalnego przylegają terytoria arktyczne, może rozciągnąć swoje władztwo na wszystkie obszary (wyspy, morza wraz z dnem) wyznaczone trójkątem, którego wierzchołkiem jest biegun północny, a ramionami linie przeprowadzone wzdłuż południków od bieguna do krańcowych punktów, wschodniego i zachodniego, lądowego terytorium danego państwa.