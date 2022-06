Marzenie i koszmar

Polarne motywy w sztuce.

Nie do wiary. Pływające skały w micie o Argonautach, u Herodota opowieści o Hiperborejach, mgliste jak kraina, w której żyją – daleka północ działała na europejską wyobraźnię od czasów ledwie pamiętnych. Pierwszym z Greków, który rzeczywiście miał na ten temat coś do powiedzenia, był Pyteasz, żeglarz z Masalii, dzisiejszej Marsylii. Pod koniec IV w. p.n.e. wyruszył on na północ, dotarł gdzieś pewnie do środkowych wybrzeży Norwegii, opisał dziwy, takie jak ledwie dwugodzinna noc w lecie i „morze zestalone” przed wiosną.