Filozofia i religia Chińczyków

Najbardziej znanymi rodzimymi systemami filozoficzno-religijnymi Chińczyków są konfucjanizm i taoizm, ale i w tym przypadku mamy do czynienia z mnogością idei, tradycji, wyznań.

KONFUCJANIZM. Konfucjanizm to termin używany na Zachodzie na określenie tradycji nazywanej po chińsku rujia, czyli szkoła ru. Tradycja ru, czyli (prawdopodobnie) specjalistów od rytuałów, poprzedzała Konfucjusza, ale to on nadał jej specyficzny charakter i uczynił jedną z najważniejszych tradycji Chin i całej Azji Wschodniej. Zachód po raz pierwszy dowiedział się o konfucjanizmie z przekazów jezuitów, od nich także pochodzi łacińska forma Konfucjusz, wywodząca się od chińskiego Kong Fuzi, czyli Mistrz Kong.