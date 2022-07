Jeden język i tysiąc dialektów

Chińskim, jednym z oficjalnych języków ONZ, jako rodzimym posługuje się największa liczba ludzi na świecie. Ale co to znaczy: język chiński?

WOREK Z JĘZYKAMI. Termin „język chiński” to worek wyjątkowo pojemny. Słabo wykształcony Chińczyk rodem z okolic, powiedzmy, Pekinu z podobnym sobie pod względem statusu edukacyjnego rodakiem z okolic Hongkongu czy Kantonu nie dogada się wcale – i nawet wspólny system pisma im nie pomoże, chyba że obaj spróbują odwołać się do języka z telewizora, to znaczy użyją sztucznie stworzonego ogólnonarodowego języka określanego glotonimem (nazwą języka) putonghua i obowiązującego w systemie edukacji i w ogólnokrajowych mediach na całym obszarze ChRL.