Wynalazki z Chin

By opisać rozwój nauki i techniki w nad wyraz długiej historii Chińczyków, sięgnęliśmy po klucz: w czym byli pierwsi i co do naszego kręgu cywilizacyjnego przywędrowało z Państwa Środka?

DŁUGA LISTA. Proch, papier, kompas – zazwyczaj te trzy wynalazki wymienia się jako główne osiągnięcia Chińczyków, które przeniknęły na Zachód i wpłynęły na jego rozwój. Jest to jednakże zaledwie wierzchołek góry lodowej i nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna liczba rzeczy, z którymi stykamy się na co dzień, ma swoje korzenie w Chinach – jak choćby pas napędowy, pompa łańcuchowa lub szczepienia. Poniższe zestawienie przedstawia najciekawsze i najbardziej interesujące z chińskich wynalazków.