Buddyzm w Chinach

Sen cesarza Ming. Buddyzm miał wpływ na wszystkie dziedziny życia, od filozofii i religii, przez architekturę, sztukę i literaturę, aż po obyczajowość dnia codziennego. Przyczynił się nie tylko do wzbogacenia sceny intelektualnej, pogłębienia metafizyki i rozbudowy aparatu pojęciowego, co zaowocowało także rozwojem taoizmu i powstaniem neokonfucjanizmu; pośrednio przyczynił się także do rodzimych badań nad językiem chińskim i uświadomienia sobie istnienia tonów, co z kolei miało bezpośredni wpływ na rozwój poezji i pewnych gatunków prozy.