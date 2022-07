Wielki mur chiński

Konstrukcja. Popularny wizerunek chińskiego muru jest mocno mylący. Wijąca się malowniczo wśród szczytów wzgórz kamienna budowla to odcinek krótki i do tego szczególny. Powstał w XVI w., by osłaniać przedpole cesarskiej stolicy, toteż jego skala i standard wykonania są wyjątkowe. Pozostałe części muru, a także wszystkich jego poprzedników należałoby raczej nazywać wałami. Wznoszono je przy użyciu starej, stosowanej już w trzecim tysiącleciu p.n.e. techniki napełniania drewnianego szalunku ziemią i starannego ubijania.