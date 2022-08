Raporty Jozafata Karpa dotyczące króla Stanisława Leszczyńskiego

Dwuznaczna rola królewskiego urzędnika.

Stanisław Leszczyński, dwukrotny władca państwa polsko-litewskiego; portret z ok. 1730 r.

Wszyscy ludzie Radziwiłła. W dzień świętego Walentego 1708 r. do Grodna przybył pewien szlachcic. Od razu chwycił za pióro i zaczął przygotowywać raport dla swojego mocodawcy. Miasto, w którym odbywał się co trzeci sejm Rzeczpospolitej, było doszczętnie zrujnowane. Wojska szwedzkie grabiły wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość: kosztowności, bydło i konie. Okolice dymiły od palonych dworów. Raport dotyczył jednak innej sprawy. Szlachcic śledził marsz króla Stanisława Leszczyńskiego.