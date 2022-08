Warszawa pod panowaniem pruskim

Ślady dziesięcioletniej przynależności miasta do berlińskiego władztwa.

W orbicie Berlina. 9 stycznia 1796 r. wojska pruskie wkroczyły do Warszawy i zajęły miasto. Kilka miesięcy przedtem trzy rozbiorowe mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – uzgodniły między sobą trzeci i ostateczny podział polsko-litewskiej republiki szlacheckiej. Dawna stolica Rzeczpospolitej miała przypaść monarchii pruskiej. Mimo ich stosunkowo krótkiego panowania (do czasu wkroczenia do Warszawy wojsk Napoleona w listopadzie 1806 r.) Prusacy pozostawili w mieście ślady, które towarzyszą mu po dzień dzisiejszy.