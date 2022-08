Kraina wymyślona

Losy Małopolski w zaborze austriackim.

Habsburski wynalazek. Królestwo Galicji i Lodomerii, powołane do życia podczas pierwszego rozbioru Polski (1772 r.), było zupełnie nowym bytem polityczno-geograficznym. Ten kolejny kraj koronny nie nawiązywał w swojej postaci ustrojowej i terytorialnej do żadnej z historycznych ziem Królestwa Polskiego. Jego granice na północy i wschodzie były wynikiem austriackich negocjacji dyplomatycznych z Rosją i Prusami, a formalnie także traktatu cesyjnego z państwem polsko-litewskim. Samo określenie Galicja zostało użyte dopiero po przyłączeniu anektowanych obszarów do monarchii Habsburgów.