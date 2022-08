Winien i ma

Porozbiorowe ścieżki ekonomicznego rozwoju: blokady postępu i katalizatory modernizacji.

Punkt wyjścia. Utrata państwowości pod koniec XVIII w. jest w Polsce postrzegana przede wszystkim jako polityczna katastrofa. Mniej uwagi poświęca się długofalowym, ekonomicznym skutkom rozpadu magnacko-szlacheckiej wspólnoty.

Rzeczpospolita Obojga Narodów była drugim co do wielkości, zwartym terytorialnie państwem Europy. W połowie XVIII stulecia na 733,5 tys. km kw. mieszkało ok. 14 mln ludzi, co dawało ponad 19 osób na 1 km kw. Gęstość zaludnienia Wysp Brytyjskich była dwukrotnia wyższa, a we Francji wynosiła w przeddzień rewolucji w 1789 r.