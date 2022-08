Postęp w kratach

Zabory jako modernizacja na przykładzie uwięzienia.

Wyjście z lochu. Idea doskonalenia zarówno więźniów, jak i zakładów karnych sięga okresu wczesnonowożytnego, a nowych form i rozmachu nabrała pod koniec XVIII w. – jako echo oświecenia i rewolucji francuskiej. Chodziło nie tylko o to, aby państwo stało się bardziej humanitarne i skuteczne w karaniu podwładnych. Miało ich także przygotować do powrotu do życia społecznego po wypuszczeniu z więzienia. Nowa architektura i organizacja zakładów karnych miały świadczyć o nowoczesności danego państwa.