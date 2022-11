Cecylia 1540–1627

Królewna szwedzka

Romans z Tęczyńskim. Przeszła do historii jako pierwsza celebrytka z dynastii Wazów. Urodziła się jako córka Gustawa I Wazy i już jako piętnastolatka była przedmiotem planów matrymonialnych króla. Kronikarze wychwalali jej urodę, ale ganili za brak pokory. Cecylia odznaczała się samodzielnością, temperamentem i nie wahała się mówić, co myśli, przez co niełatwo było znaleźć jej męża z królewskiego rodu (a tylko taki zięć interesował Gustawa).

W 1561 r. Cecylię połączyło gorące uczucie z przybyłym na dwór w Sztokholmie Janem Baptystą Tęczyńskim, posłem króla Zygmunta Augusta.