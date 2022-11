Eryk XIV 1533–1577

Król Szwecji 1560–68 r.

Złe znaki. Jeśli wierzyć kronikarzom, narodzinom pierworodnego syna Gustawa I Wazy towarzyszyły złe znaki. Poród był ciężki, dziecko płakało jeszcze w łonie matki. Wszystko to nabrało znaczenia dopiero w świetle dalszego życia Eryka. Jako najstarszy syn króla był przygotowywany do objęcia tronu. Odebrał doskonałe wykształcenie: posługiwał się łaciną w mowie i piśmie, miał wgląd w sprawy państwa, a urzędnicy ojca zapoznawali go z działalnością administracji. Królewicz bardzo polubił muzykę.