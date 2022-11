Władysław IV 1595–1648

Król Polski od 1632 r., tytularny król Szwecji, car Rosji 1610–13 r.

Oczywisty następca. Przyszły władca państwa polsko-litewskiego przyszedł na świat w zamku królewskim w Łobzowie niedaleko Krakowa 9 czerwca 1595 r. Ojcem był król Zygmunt III Waza, a matką arcyksiężniczka Anna Habsburżanka. Ochrzczony został w Katedrze na Wawelu, otrzymując imiona Władysław Zygmunt. Pierwsze nawiązywało do pierwszego Jagiellona, drugie do pierwszego Wazy na polskim tronie. Opinia publiczna zwracała uwagę, że od 1520 r. był to pierwszy narodzony polski królewicz, a mając w żyłach po babce Annie krew Jagiellonów, mógł utrzymać związek tronu z tą szanowaną przez szlachtę dynastią.