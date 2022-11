„Stoi Warszawa w pięknym położeniu”

Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III to mit. Ta przeprowadzka rozpoczęła się za Jagiellonów i trwała aż do rozbiorów.

Pożar Wawelu. W niedzielę, 29 stycznia 1595 r. we wschodnim skrzydle Zamku Królewskiego na Wawelu, w wieży nazywanej Kurzą Stopką, wybuchł pożar. Od ognia rozpalonego w kominie – prawdopodobnie na skutek błędu zduna – zajęła się belka stropowa. W komnatach byli wówczas król Zygmunt III i królowa Anna. Wszczęto alarm, a na zamku zapanował chaos. Ze względu na tęgi mróz nie sposób było znaleźć wody do gaszenia: mosiężne kadzie, przygotowane na strychu właśnie na taki wypadek, zamarzły.