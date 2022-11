„Piekielna harpija”

Ludwika Maria Gonzaga, żona dwóch Wazów na polskim tronie, odegrała znaczącą rolę polityczną, za co zapłaciła nienawiścią ze strony szlachty.

Imponujące koligacje. Rodzice od dziecka szykowali ją do niezwykłej roli. Karol Gonzaga, książę Nevers, wywodzący się z bizantyńskich Paleologów, i Katarzyna de Guise, z bocznej gałęzi dynastii panującej w Lotaryngii, postanowili, że ich najstarsza córka Maria otrzyma wspaniały posag kosztem dwóch młodszych sióstr, które przeznaczyli do życia zakonnego. Co prawda księżniczka urodzona w 1611 r. miała jeszcze trzech braci, ale to jej rodzicami chrzestnymi zostali Ludwik XIII i Maria Medycejska.