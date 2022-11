Wjazd polskiego posła do Rzymu

Wielki show z gubieniem złotych końskich podków nie pomógł w dyplomacji.

Misja u papieża. Było to najbardziej znane wydarzenie wazowskiej dyplomacji. Świeżo upieczony monarcha Władysław IV wysłał do papieża Urbana VIII uroczyste poselstwo, aby ślubować mu posłuszeństwo. Król, aspirujący do moskiewskiego tronu, pragnął przekonać papieża do ugody z prawosławiem i zabiegał o papieskie subsydia na wojnę smoleńską. Zadanie wymagało zręczności, toteż powierzono je doskonałemu mówcy i poliglocie, podskarbiemu nadwornemu koronnemu Jerzemu Ossolińskiemu.

Ponieważ koszty poselstwa były ogromne, wysłannik zaciągnął osobistą pożyczkę 200 tys.