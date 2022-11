Rzeczpospolita po potopie.

Armia nawykła do grabieży. Najazdy szwedzkie za panowania Wazów dotknęły szczególnie ziemie koronne. Pierwszy, w latach 1626–29, ograniczył się do Prus Królewskich. Wtedy m.in. zostały wywiezione do Szwecji bogate zbiory biblioteki kolegium jezuickiego w Braniewie, Seminarium Diecezjalnego i Seminarium Papieskiego. Był to zaledwie przedsmak tego, co nadeszło wraz z najazdem wojsk Karola X Gustawa w latach 1655–60. Areną walk były ziemie koronne, które od wieków nie widziały zbrojnych konfliktów.