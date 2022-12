Prolog 1. Mord w Zachęcie

Cieniem na świeżo odzyskanej niepodległości Rzeczpospolitej położyło się polityczne zabójstwo w grudniu 1922 r. pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta państwa Gabriela Narutowicza.

Szron. Cienie powykrzywianych konarów bezlistnego drzewa kontrastujące z bielą zasp śnieżnych pod starym płotem. To najpewniej ostatnie, co widział Gabriel Narutowicz przed śmiercią. Spoglądał na obraz „Szron” pejzażysty Teodora Ziomka, kiedy stojący za prezydentem Eligiusz Niewiadomski – inny malarz – oddał z bliskiej odległości trzy strzały. Kule trafiły Narutowicza w plecy, przebijając klatkę piersiową. Scena rozegrała się w sali nr 1 na pierwszym piętrze gmachu Zachęty. Była sobota, 16 grudnia 1922 r., ok. godz. 12.15.