Baczewski, Luxtorpeda i nie tylko. Słynne i uznane marki międzywojnia

(W porządku alfabetycznym, wybór autorski)

Elektrit. Wraz z sukcesem Polskiego Radia wśród mieszkańców międzywojennej Polski rozwinął się silny popyt na odbiorniki radiowe. Jednym z największych producentów w kraju były wileńskie zakłady Elektrit, założone w 1925 r. przez braci Samuela i Hirsza Chwolesów oraz Nachmana Lewina. Rozwój firmy przyspieszył zakup licencji od wiedeńskiej firmy Minerwa. Montaż odbywał się systemem taśmowym, przy wykorzystaniu kilku linii produkcyjnych. Na każdy sezon inżynierowie opracowywali nowe modele aparatów; łączyły one w sobie nowoczesność z klasycznym designem (drewniane obudowy). Elektrit rozwijał się dynamicznie – w 1938 r. zakład wyprodukował 80 tys. odbiorników, a zatrudnienie wynosiło ponad tysiąc osób. Rok wcześniej wileńskie przedsiębiorstwo – jako jedyny polski wytwórca w tej branży – zaczęło eksportować swoje produkty. Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r. zakłady zdemontowano i przeniesiono do Mińska.