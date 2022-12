Artyści polskiego dwudziestolecia międzywojennego

(W porządku chronologicznym powstania opisywanych dzieł, wybór autorski)

„Tworzenie świata” (1921–22) – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy (1885–1939). Obraz wygląda jakby malarstwo Hieronima Boscha trafiło do gabinetu luster. Postacie ulegają deformacji, poszukując swojej formy. Czystej Formy, bo sztuka według Witkacego miała być drogą do uczucia metafizycznego, poczucia wyjątkowości istnienia i kontaktu z tajemnicą. Obraz mógłby być inspiracją dla późnych prac Pabla Picassa. Witkacy podczas pobytu w Paryżu poznał twórczość Hiszpana i umieścił go w swojej powieści „622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta” pod nazwiskiem Fagasso. Tajemnicą pozostaje, czy kiedykolwiek spotkali się osobiście. W Witkacym można też widzieć prekursora psychodelicznej rewolucji dzieci kwiatów oraz książek Aldousa Huxleya, choćby w odkrywaniu drzwi do „nowych światów” poprzez narkotyczne eksperymenty.

Ale i bez peyotlu życie Witkacego było zapisem cudowności. Rodzicami chrzestnymi artysty byli wspaniała aktorka Helena Modrzejewska (malarz Leon Wyczółkowski stał cztery godziny, by kupić bilet na jej występ) oraz góral, zbójnik, gawędziarz i muzyk Jan Krzeptowski-Sabała. Józef Piłsudski do Stanisława Witkiewicza, ojca Stanisława Ignacego, mówił wujaszku, zaś przez dom przewinęła się ówczesna elita intelektualna, przy okazji dając lekcje małemu Witkacemu. Wystarczy wspomnieć Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Witkiewicz senior bowiem, dobry malarz, a jeszcze lepszy krytyk sztuki, twórca stylu zakopiańskiego, uważał, że szkoła zabija indywidualność i pozwolił synowi kształcić się samodzielnie. Miał mu nawet za złe, że wstąpił do krakowskiej Akademii do pracowni Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera.