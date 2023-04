W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje wystawę czasową, liczne działania artystyczne, konferencje naukowe i warsztaty edukacyjne pod hasłem „Nie bądź obojętny”. Oto niektóre z przedsięwzięć (w układzie chronologicznym):

• „Akcja Żonkile 2023. Cywile”, 16–20 kwietnia 2023 r. W jej ramach m.in.:

– Spotkanie z ocalałą w gruzach getta Krystyną Budnicką;

– „Remembering Together” – koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Izraelskiej w Tel Awiwie;

– „Łączy nas pamięć” – koncert Hani Rani i Orkiestry Sinfonia Varsovia;

– Akcja Żonkile w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury;

– Wokół „Zdążyć przed Panem Bogiem” – spotkanie z Hanną Krall i Mariuszem Szczygłem.

• „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim” – wystawa czasowa, 18 kwietnia 2023 r.–8 stycznia 2024 r.

• „Bez cienia. Kryjówki getta warszawskiego”– działanie polegające na upamiętnieniu lokalizacji, w których w czasie powstania w getcie znajdowały się kryjówki osób cywilnych; w ramach projektu odbędą się również spacery po warszawskim Muranowie, 22 kwietnia 2023 r.

• „Żydzi europejscy w obliczu nieuchronności Zagłady” – międzynarodowa konferencja naukowa, 23–25 kwietnia 2023 r.

• „There was no hope. Vereint in der Erinnerung”– koncerty Beethoven Orchestra Bonn, 12 maja 2023 r.

• Millennium Docs Against Gravity – jeden z bloków tematycznych w ramach największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, 12–14 maja 2023 r.