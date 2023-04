Żydzi w walce z III Rzeszą

Żydzi w formacjach zbrojnych na frontach wojny.

Polska. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej Żydzi podlegali takim samym obowiązkom służby wojskowej, jak mieszkańcy poszczególnych państw. Dokładna liczba obywateli polskich wyznania mojżeszowego walczących w obronie ojczyzny nie jest znana, mogło być ich blisko 100 tys. (spośród 1,1 mln żołnierzy WP). Ok. 7 tys. z nich poległo, a do niewoli dostało się 75 tys.: 55 tys. do niemieckiej, 20 tys. do sowieckiej. Wśród tych ostatnich znalazł się naczelny rabin Wojska Polskiego mjr Baruch Steinberg. Przetrzymywany był w obozach w Starobielsku i Kozielsku. 12 kwietnia 1940 r. został zamordowany w Katyniu. Jego los podzieliło 455 innych oficerów wyznania mojżeszowego.

Francja. Po wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Francję do jej sił zbrojnych zaczęli zgłaszać się ochotnicy z całego świata. Jesienią 1939 r. utworzono z nich trzy bataliony piechoty – aż 40 proc. żołnierzy w ich szeregach stanowili Żydzi. Oddziały te wzięły udział w walkach w maju i czerwcu 1940 r. Innym oddziałem Armii Francuskiej, w którym służyło wielu Żydów, była 13. Półbrygada Legii Cudzoziemskiej. Jej szlak bojowy wiódł od północnej Norwegii do Rogu Afryki. Wzięła udział w bitwach o Narwik, El Alamein i Monte Cassino, a następnie w wyzwalaniu Francji latem 1944 r.