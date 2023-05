Powtórny pogrzeb astronoma.

Uroczysty pochówek. Szczątki uznane za należące do Mikołaja Kopernika – przebadane przez genetyków – pochowano uroczyście 22 maja 2010 r., w rocznicę śmierci astronoma. Obchodzono wówczas 750-lecie kapituły warmińskiej. „Kościół Warmiński jest dumny, że [Mikołaj Kopernik] pozostawił tu tak liczne ślady swojej pracowitości, pobożności, a przede wszystkim naukowego geniuszu”, mówił arcybiskup Wojciech Ziemba, zapraszając na uroczystości pogrzebowe.

Trwały trzy dni. Najpierw przeniesiono trumnę ze szczątkami z zamku w Olsztynie do tamtejszej bazyliki św. Jakuba, gdzie odprawiono mszę, by kolejnego dnia przewieźć ją w honorowej asyście do Fromborka przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno i Braniewo – miasta związane z działalnością słynnego na cały świat kanonika warmińskiego. Prasa rozpisywała się o tym: „Ludzie zatrzymywali kondukt, oddawali hołd, składali kwiaty, śpiewali – tak żegnali wielkiego astronoma”; „Ludzie na pogrzebach płaczą. My się cieszymy, że przypadł nam zaszczyt czuwania przy twojej trumnie”; „Mieszkańcy parafii przygotowali program poetycko-muzyczny zakończony »Bogurodzicą« do słów Juliusza Słowackiego. Była już noc, kiedy otoczyli trumnę, odmówili modlitwę i zaśpiewali Kopernikowi kołysankę do snu wiecznego”; „Atmosfera napięcia i oczekiwania wypełniała pięknie udekorowane wzgórze z monumentalną gotycką katedrą, otoczone tłumami ludzi i podekscytowanych dzieci z biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach, pocztami sztandarowymi przygotowującymi się do rozłożenia swych proporców”.