Wielogłos wiary

Bałkańskie spotkanie religii.

Pierwsze gminy chrześcijańskie i patriarchat. Chrześcijaństwo na terenach bałkańskich rozwijało się od swych początków. Greckie miasta na wybrzeżu egejskim – Korynt, Ateny, Filippi, Tesalonikę, ale też interior Macedonii – odwiedził w podróżach misyjnych święty Paweł, zakładając tam chrześcijańskie gminy. W Konstantynopolu od 381 r. mieściła się siedziba jednego z pięciu patriarchów, głównych ośrodków władzy duchowej w ówczesnym Kościele (pozostałe to Rzym, Antiochia, Aleksandria i Jerozolima). Tu znajdowało się epicentrum najważniejszych sporów teologicznych i zjawisk społeczno-politycznych, które doprowadziły do uformowania się prawosławia.

Symfonia władz duchowych i świeckich. Jesteśmy przyzwyczajeni do postulatu, że udział w praktykach religijnych jest prywatną sprawą każdego człowieka. To byłoby zapewne zaskakujące i niezrozumiałe dla przedstawicieli dawnych społeczeństw. Sprawowanie kultu religijnego było dla nich sprawą publiczną. Tak samo i rozdział państwa od Kościoła – stanowiący normę we współczesnych społeczeństwach zachodnich – zostałby przez ówczesnych odebrany z niedowierzaniem.